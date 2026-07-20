Polizeidirektion Bad Kreuznach

POL-PDKH: Waldbrand bei Trechtingshausen - Polizei ermittelt und bittet um Zeugenhinweise

Trechtingshausen (ots)

Am 19.07.2026 kam es gegen 19:30 Uhr im Bereich Trechtingshausen, nahe dem Ausflugslokal "Schweizer Haus", zu einem Waldbrand. Vor Ort brannte eine Waldfläche im Ausmaß von etwa 50 x 50 Metern. Durch das schnelle und gezielte Eingreifen der eingesetzten Feuerwehren konnte ein weiteres Ausbreiten der Flammen verhindert und der Brand unter Kontrolle gebracht werden. Die Brandursache ist derzeit noch unklar. Nach ersten Erkenntnissen kann eine fahrlässige Inbrandsetzung jedoch nicht ausgeschlossen werden. Die Polizei hat die Ermittlungen zur Ursache aufgenommen. Zeugen, die sachdienliche Hinweise geben können oder verdächtige Beobachtungen gemacht haben, werden gebeten, sich mit der zuständigen Polizeidienststelle in Verbindung zu setzen.

Wichtiger Hinweis der Polizei zur aktuellen Wetterlage Aufgrund der herrschenden Trockenheit und der damit verbundenen hohen Brandgefahr bittet die Polizei eindringlich darum, jegliches offenes Feuer sowie das Rauchen in Wald- und Wiesenbereichen strikt zu vermeiden.

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