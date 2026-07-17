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Polizeidirektion Bad Kreuznach

POL-PDKH: Radfahrer nach Angriff verletzt - Täter flüchtet mit Fahrrad

Bad Kreuznach (ots)

Am Donnerstag, den 16. Juli 2026, kam es gegen 21:55 Uhr, auf dem Radweg zwischen der Magister-Faust-Gasse und der Wasserstraße in Bad Kreuznach zunächst zu einem verbalen Streit zwischen zwei Fahrradfahrern infolge eines Überholvorgangs. Im weiteren Verlauf eskalierte die Situation. Der bislang unbekannte Täter griff den 51-jährigen Mann an und schlug ihn nieder. Anschließend entfernte sich der Täter mit seinem Fahrrad von der Örtlichkeit und entwendete dabei auch das Fahrrad des Geschädigten. Der 51-Jährige erlitt durch den Angriff leichte Verletzungen und wurde vor Ort durch den hinzugezogenen Rettungsdienst medizinisch versorgt. Die genauen Hintergründe der Tat sind Gegenstand der laufenden Ermittlungen. Zeugen, die den Vorfall beobachtet haben oder sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten sich bei der Polizeiinspektion Bad Kreuznach zu melden.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Bad Kreuznach

Telefon: 0671/8811-0
E-Mail: pibadkreuznach@polizei.rlp.de
Website: https://s.rlp.de/iERKQpZ

Original-Content von: Polizeidirektion Bad Kreuznach, übermittelt durch news aktuell

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