Polizeidirektion Bad Kreuznach

POL-PDKH: Verkehrsunfall mit zwei schwerstverletzten Beteiligten

Bad Kreuznach (ots)

Am Mittwoch, 15.07.2026, gegen 07.54 Uhr befuhren ein 30-jähriger Quadfahrer und ein 35-jähriger Motorradfahrer die B41 zwischen den Anschlussstellen Rüdesheim und KH-Winzenheim in Fahrtrichtung BAB auf dem rechten Fahrstreifen. Aus bislang unbekannten Gründen fuhr der Motorradfahrer auf das Quad auf. Durch den Aufprall wurden die beiden Fahrer schwerstverletzt. Der Motorradfahrer musste mit dem Rettungshubschrauber in eine Klinik geflogen werden. Nach derzeitigen Stand ist unklar, ob der Quadfahrer zum Unfallzeitpunkt einen Helm getragen hatte. Zur Klärung des genauen Unfallhergangs wurde ein Gutachter hinzugezogen. Beiden Unfallbeteiligten wurde auf Anordnung der Staatsanwaltschaft eine Blutprobe entnommen. Für die Dauer der Unfallaufnahme musste die B 41 in Fahrtrichtung BAB voll gesperrt werden. Auf der Umleitungsstrecke kam es im Berufsverkehr zu erheblichen Beeinträchtigungen.

Zeugen werden gebeten sich bei der Polizei zu melden.

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