Polizeidirektion Bad Kreuznach

POL-PDKH: PKW-Fahrer durch auffällige Fahrweise aufgefallen

Bad Kreuznach (ots)

Am Sonntag, 12.07.2026, gegen 19.23 Uhr meldete ein aufmerksamer Verkehrsteilnehmer einen auffällig fahrenden PKW-Fahrer auf der L 236 bzw. Rüdesheimer Straße. Der Mitteiler folgte dem PKW bis zur Halteranschrift. Durch die genaue Beschreibung konnte der Fahrer in seiner Wohnung angetroffen werden. Der Mann gab an, dass er zuvor Freunde seiner Kinder nach Hause gefahren habe. Bei dem 49-Jährigen konnte Atemalkohol festgestellt werden. Ein freiwillig durchgeführter Atemalkoholtest ergab einen Wert von 1,31 Promille. Ihm wurde auf der Dienststelle eine Blutprobe entnommen und der Führerschein wurde sichergestellt.

Original-Content von: Polizeidirektion Bad Kreuznach, übermittelt durch news aktuell