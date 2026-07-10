POL-PDKH: Kontrollstelle Bosenheimer Straße in Bad Kreuznach

Bad Kreuznach (ots) - Am Dienstag, den 08.07.2026,um 14:10 Uhr, kam es auf der K37 zwischen Warmsroth und Daxweiler zu einem Verkehrsunfall, bei dem eine 72-jährige Pkw-Fahrerin leicht verletzt wurde. Nach bisherigen Erkenntnissen befuhr die Frau mit ihrem Pkw die K37 aus Richtung Warmsroth kommend in Fahrtrichtung Daxweiler. Aus medizinisch bedingter Ursache kam sie nach links von der Fahrbahn ab und kollidierte nach ...

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