Polizeidirektion Bad Kreuznach

POL-PDKH: Pkw prallt nach medizinischem Notfall gegen Baum

Bad Kreuznach (ots)

Am Dienstag, den 08.07.2026,um 14:10 Uhr, kam es auf der K37 zwischen Warmsroth und Daxweiler zu einem Verkehrsunfall, bei dem eine 72-jährige Pkw-Fahrerin leicht verletzt wurde.

Nach bisherigen Erkenntnissen befuhr die Frau mit ihrem Pkw die K37 aus Richtung Warmsroth kommend in Fahrtrichtung Daxweiler. Aus medizinisch bedingter Ursache kam sie nach links von der Fahrbahn ab und kollidierte nach etwa fünf Metern frontal mit einem Baum. Der Baum wurde durch den Aufprall ebenfalls beschädigt.

Die Fahrerin konnte durch Ersthelfer aus dem Fahrzeug befreit werden. Sie gab an, zuvor an einer Reha-Sport-Veranstaltung teilgenommen zu haben. Während der Heimfahrt sei ihr plötzlich schwarz vor Augen geworden, weshalb sie die Kontrolle über ihr Fahrzeug verloren habe. Sie klagte an der Unfallstelle über Schmerzen im Bereich der Rippen und wurde durch den Rettungsdienst zur weiteren medizinischen Versorgung in ein Krankenhaus gebracht.

Der nicht mehr fahrbereite Pkw wurde durch ein Abschleppunternehmen geborgen. Es entstand ein Sachschaden am Fahrzeug in Höhe von etwa 15.000 Euro. Während der Rettungs- und Bergungsmaßnahmen musste die K37 vorübergehend voll gesperrt werden. Hierdurch kam es lediglich zu geringfügigen Verkehrsbeeinträchtigungen.

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