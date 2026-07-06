Polizeidirektion Bad Kreuznach

POL-PDKH: Verkehrsunfall mit zwei Schwerverletzten auf dem Zubringer zur B41 sorgt für eine 2,5 stündige Vollsperrung

Bad Kreuznach (ots)

Am Montagnachmittag, 06.07.2026, kam es gegen 16:20 Uhr auf dem Zubringer zur B41 aus Richtung der Charles-de-Gaulle-Straße zu einem Verkehrsunfall mit Personenschaden.

Nach bisherigen Ermittlungen befuhr ein 47-jähriger den Zubringer stadtauswärts in Richtung B41. Ein entgegenkommender Pkw, eines 56-jährigen, geriet im Kurvenbereich aus bislang ungeklärter Ursache auf die Gegenfahrbahn und kollidierte frontal mit dem entgegenkommenden Fahrzeug des 47-jährigen.

Beide Fahrzeugführer wurden schwer, nach derzeitigem Kenntnisstand jedoch nicht lebensbedrohlich verletzt. Sie wurden durch den Rettungsdienst in umliegende Krankenhäuser gebracht.

An beiden Fahrzeugen entstand wirtschaftlicher Totalschaden. Zudem wurde die Schutzplanke beschädigt.

Während der Unfallaufnahme, der Bergungsarbeiten sowie der Beseitigung ausgelaufener Betriebsstoffe war die Strecke für rund zweieinhalb Stunden voll gesperrt.

Die Ermittlungen zur Unfallursache dauern an.

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