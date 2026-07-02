Polizeidirektion Bad Kreuznach
POL-PDKH: Rücknahme Vermisstenfahndung nach dem 15-Jährigem aus Langenlonsheim
Langenlonsheim (ots)
Bezugnehmend auf die heutige Öffentlichkeitsfahndung von 13:30 Uhr nach dem vermissten 15-jährigen Jungen aus Langenlonsheim kann erfreulicherweise berichtet werden, dass dieser im Bereich der Stadt Bingen am Rhein wohlbehalten aufgefunden werden konnte.
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