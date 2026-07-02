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Polizeidirektion Bad Kreuznach

POL-PDKH: Rücknahme Vermisstenfahndung nach dem 15-Jährigem aus Langenlonsheim

Langenlonsheim (ots)

Bezugnehmend auf die heutige Öffentlichkeitsfahndung von 13:30 Uhr nach dem vermissten 15-jährigen Jungen aus Langenlonsheim kann erfreulicherweise berichtet werden, dass dieser im Bereich der Stadt Bingen am Rhein wohlbehalten aufgefunden werden konnte.

Rückfragen bitte an:

Kriminalinspektion Bad Kreuznach

Telefon: 0671/8811-0
E-Mail: kibadkreuznach@polizei.rlp.de
Website: https://s.rlp.de/iERKQpZ

Original-Content von: Polizeidirektion Bad Kreuznach, übermittelt durch news aktuell

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