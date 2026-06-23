PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeidirektion Bad Kreuznach mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizeidirektion Bad Kreuznach

POL-PDKH: Schwer verletzte Person nach Sturzgeschehen

Bingen am Rhein (ots)

Am Montag, den 22.06.2026 gegen 22.45 Uhr kam es zu einem polizeilichen Einsatz in der Schmittstraße in 55411 Bingen am Rhein. Grund hierfür ist nach derzeitigem Ermittlungsstand ein Sturzgeschehen einer weiblichen Person. Diese stürzte von einem Balkon eines Wohngebäudes aus ca. 10 Meter Höhe auf den Gehweg und zog sich hierbei schwere Verletzungen zu. Zum aktuellen Zeitpunkt dauern die Ermittlungen noch an. Die Schmittstraße musste wegen der notfallmedizinischen Versorgung zeitweise gesperrt werden. Personen, die den Vorfall beobachtet haben oder Angaben dazu machen können, werden gebeten, sich bei der zuständigen Polizeidienststelle zu melden.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Bingen

Telefon: 06721/905-100
E-Mail: pibingen@polizei.rlp.de
Website: https://s.rlp.de/iERKQpZ

Original-Content von: Polizeidirektion Bad Kreuznach, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeidirektion Bad Kreuznach mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizeidirektion Bad Kreuznach
Weitere Meldungen: Polizeidirektion Bad Kreuznach
Alle Meldungen Alle
  • 16.06.2026 – 16:07

    POL-PDKH: Mülleimerbrand nach Unterricht an der IGS Stromberg

    Stromberg (ots) - An der IGS Stromberg kam es heute Mittag im Anschluss an den Unterricht zu einem Brandereignis in einem Klassenraum. Nach derzeitigen Erkenntnissen wurde nach Ende einer Unterrichtsstunde festgestellt, dass ein neben dem Lehrerpult befindlicher Mülleimer in Brand geraten war. Der Brand wurde zeitnah bemerkt und gelöscht. Durch die entstandene Rauchentwicklung wurden insgesamt 18 Personen verletzt, zwei ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren