Polizeidirektion Bad Kreuznach

POL-PDKH: Schwer verletzte Person nach Sturzgeschehen

Bingen am Rhein (ots)

Am Montag, den 22.06.2026 gegen 22.45 Uhr kam es zu einem polizeilichen Einsatz in der Schmittstraße in 55411 Bingen am Rhein. Grund hierfür ist nach derzeitigem Ermittlungsstand ein Sturzgeschehen einer weiblichen Person. Diese stürzte von einem Balkon eines Wohngebäudes aus ca. 10 Meter Höhe auf den Gehweg und zog sich hierbei schwere Verletzungen zu. Zum aktuellen Zeitpunkt dauern die Ermittlungen noch an. Die Schmittstraße musste wegen der notfallmedizinischen Versorgung zeitweise gesperrt werden. Personen, die den Vorfall beobachtet haben oder Angaben dazu machen können, werden gebeten, sich bei der zuständigen Polizeidienststelle zu melden.

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