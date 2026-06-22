Polizeidirektion Bad Kreuznach

POL-PDKH: Hinweise auf Medikamenteneinfluss nach Verkehrsunfall mit umgekipptem Fahrzeug

Bad Kreuznach OT Bad Münster am Stein-Ebernburg (ots)

Am Montagnachmittag, den 22.06.2026, ereignete sich gegen 13:45 Uhr auf der Berliner Straße (B48) in Bad Kreuznach OT Bad Münster am Stein-Ebernburg ein Verkehrsunfall mit Personenschaden.

Ein 65-jähriger Fahrer eines Suzuki befuhr die Berliner Straße in Richtung Altenbamberg. Der Fahrer des Suzukis beabsichtigte, an einigen ordnungsgemäß am rechten Fahrbahnrand geparkten PKW vorbei zu fahren. Aus ungeklärten Gründen fuhr er auf den am rechten Fahrbahnrand geparkten Mercedes auf. Infolge des Aufpralls kippte der Suzuki zur Seite und blieb auf der Fahrbahn liegen.

Der Fahrer konnte sich mit Hilfe von Passanten aus dem Fahrzeug befreien. Im Rahmen der Sachverhaltsaufnahme ergaben sich Hinweise auf eine mögliche Beeinflussung des Fahrers durch Medikamente. Er wurde aufgrund dessen zur Entnahme einer Blutprobe in ein nahegelegenes Krankenhaus verbracht. Dort verblieb er nach Abschluss der Maßnahmen zur weiteren medizinischen Abklärung. Nach aktuellem Ermittlungsstand wurde er leicht verletzt.

An dem Suzuki entstand Totalschaden. Der Mercedes war durch den Unfall ebenfalls nicht mehr fahrbereit. Insgesamt dürfte ein Schaden von ca. 30.000-40.000EUR entstanden sein.

Die Fahrbahn musste zur Verkehrsunfallaufnahme für die Dauer von ca. 2 Stunden vollständig gesperrt werden. Mit Hilfe der Feuerwehr konnte der Verkehr über die Schloßgartenstraße umgeleitet werden. Betroffene Fahrzeuge mussten die Örtlichkeit weiträumig umfahren.

Feuerwehr und Rettungsdienst befanden sich ebenfalls im Einsatz.

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