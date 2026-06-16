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Polizeidirektion Bad Kreuznach

POL-PDKH: Unfall mit Abschleppfahrzeug führt zu Verkehrsbehinderungen - drei leicht verletzte Personen

Hackenheim (ots)

Am Dienstagnachmittag gegen 14:00 Uhr ereignete sich auf der B428 im Bereich der Kreuzung zur L412 ein Verkehrsunfall mit zwei beteiligten Fahrzeugen, darunter ein beladenes Abschleppfahrzeug. Drei Personen wurden leicht verletzt.

Nach bisherigen Erkenntnissen befuhr ein 56-Jähriger aus Thüringen mit seinem Volvo die B428 in Fahrtrichtung Bosenheim. Als der Fahrer des Volvos nach links auf die L412 in Fahrtrichtung Hackenheim abbiegen wollte, kam es zum Zusammenstoß mit einem entgegenkommenden Abschleppfahrzeug, das die B428 in Fahrtrichtung Frei-Laubersheim befuhr.

An beiden Fahrzeugen entstand Sachschaden. Das Abschleppfahrzeug war zudem mit einem Ford beladen, welcher durch den Unfall ebenfalls beschädigt wurde. Auslaufende Betriebsstoffe wurden durch die Feuerwehr beseitigt.

Der Fahrer des Volvos, der 57-jährige, aus der VG Sprendlingen-Gensingen stammende Fahrer des Abschleppfahrzeuges und dessen 36-jähriger, aus Bad Kreuznach stammender Beifahrer erlitten leichte Verletzungen. Sie wurden zur medizinischen Abklärung in ein nahegelegenes Krankenhaus verbracht.

Während der Unfallaufnahme kam es im Bereich der Unfallstelle zu Verkehrsbehinderungen. Die Ermittlungen dauern an.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Bad Kreuznach

Telefon: 0671/8811-0
E-Mail: pibadkreuznach@polizei.rlp.de
Website: https://s.rlp.de/iERKQpZ

Original-Content von: Polizeidirektion Bad Kreuznach, übermittelt durch news aktuell

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