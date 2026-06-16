Polizeidirektion Bad Kreuznach

POL-PDKH: Mülleimerbrand nach Unterricht an der IGS Stromberg

Stromberg (ots)

An der IGS Stromberg kam es heute Mittag im Anschluss an den Unterricht zu einem Brandereignis in einem Klassenraum.

Nach derzeitigen Erkenntnissen wurde nach Ende einer Unterrichtsstunde festgestellt, dass ein neben dem Lehrerpult befindlicher Mülleimer in Brand geraten war. Der Brand wurde zeitnah bemerkt und gelöscht.

Durch die entstandene Rauchentwicklung wurden insgesamt 18 Personen verletzt, zwei von ihnen wurden zur weiteren medizinischen Versorgung in ein Krankenhaus gebracht. Es ist kein Gebäudeschaden entstanden.

Die bisherigen Erkenntnisse deuten darauf hin, dass durch eine Schülergruppe zuvor ein Papierstück entzündet und anschließend im Mülleimer entsorgt worden war. Hierdurch kam es offenbar zur Entzündung des Mülleimerinhalts.

Da es sich bei den mutmaßlich beteiligten Personen um Minderjährige handelt, können zum Schutz ihrer Persönlichkeitsrechte keine weiteren Angaben gemacht werden.

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