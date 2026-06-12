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Polizeidirektion Bad Kreuznach

POL-PDKH: B41
Anschlussstelle Roxheim - Alleinunfall unter Verdacht des Betäubungsmitteleinflusses

B41 - Anschlussstelle Roxheim (ots)

Am heutigen Vormittag gegen 09:25 Uhr wurde die Polizeiinspektion Bad Kreuznach zu einem Verkehrsunfall an der Anschlussstelle Roxheim der B41 gerufen. Nachdem es bereits in den Morgenstunden zu mehreren Verkehrsunfällen auf der B41 gekommen war, handelte es sich hierbei um einen weiteren Einsatz im Bereich der Bundesstraße.

Ein 36-jähriger Fahrer eines Opel beabsichtigte, von der L236 an der Anschlussstelle Roxheim auf die B41 in Fahrtrichtung BAB 61 aufzufahren. In der dortigen Rechtskurve kam der Fahrzeugführer aus bislang ungeklärter Ursache nach rechts von der Fahrbahn ab und blieb mit seinem Fahrzeug im angrenzenden Graben stecken. Bei dem Unfall entstand leichter Sachschaden an einer dort befindlichen Schutzplanke. Das Fahrzeug wurde im Bereich des Unterbodens beschädigt. Es dürfte ein Schaden im mittleren vierstelligen Bereich entstanden sein.

Im Rahmen der Verkehrsunfallaufnahme ergaben sich Hinweise auf eine mögliche Beeinflussung des Fahrzeugführers durch Betäubungsmittel. Daher wurde neben der Unfallaufnahme ein Strafverfahren gegen den 36-Jährigen eingeleitet.

Nach der Bergung des Fahrzeugs wurde der Fahrzeugführer zur Dienststelle verbracht, wo ihm eine Blutprobe entnommen wurde. Der Führerschein wurde sichergestellt. Die Ermittlungen zur genauen Unfallursache sowie zur möglichen Beeinflussung durch Betäubungsmittel dauern an.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Bad Kreuznach

Telefon: 0671/8811-0
E-Mail: pibadkreuznach@polizei.rlp.de
Website: https://s.rlp.de/iERKQpZ

Original-Content von: Polizeidirektion Bad Kreuznach, übermittelt durch news aktuell

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