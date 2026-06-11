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POL-PDKH: Gedenkstele auf der Nahebrücke beschmiert - Zeugenaufruf

POL-PDKH: Gedenkstele auf der Nahebrücke beschmiert - Zeugenaufruf
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Bad Kreuznach, Mannheimer Straße (ots)

In der Nacht vom Mittwoch, 10.06.2026 auf Donnerstag, 11.06.2026 wurde in der Zeit zwischen 18.30 Uhr und 07.20 Uhr durch einen oder mehrere unbekannte Täter die zur Erinnerung an die während der Zeit des Nationalsozialismus deportierten und ermordeten jüdischen Einwohner der Stadt Bad Kreuznach die auf der Nahebrücke aufgestellte Gedenkstele auf allen Seiten mit Farbe beschmiert. Mögliche Zeugen des Vorfalles wenden sich bitte an die Polizeiinspektion Bad Kreuznach, Tel. 0671/8811-0.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Bad Kreuznach

Telefon: 0671/8811-0
E-Mail: pibadkreuznach@polizei.rlp.de
Website: https://s.rlp.de/iERKQpZ

Original-Content von: Polizeidirektion Bad Kreuznach, übermittelt durch news aktuell

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