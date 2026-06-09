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Polizeidirektion Bad Kreuznach

POL-PDKH: Fußgänger angefahren und geflüchtet

Bad Kreuznach, Wöllsteiner Straße (ots)

Am Montag, den 08.06.2026, wurde um 06.40 Uhr in der Wöllsteiner Straße ein Fußgänger angefahren und leicht verletzt. Der Unfallverursacher flüchtete unerkannt. Der 28-jährige Verletzte überquerte an der Unterführung der Wöllsteiner Straße in Höhe der Einfahrten eines Gewerbeparks die Fahrbahn. Ein PKW der aus Richtung des Schwabenheimer Weges kam und in Fahrtrichtung Planiger Straße unterwegs war, touchierte den Fußgänger, der über die Motorhaube auf die Straße fiel. Der PKW fuhr ohne sich um den Verletzten zu kümmern weiter. Durch den Aufprall wurde der Fußgänger leicht verletzt. Hinweise zum beteiligten PKW nimmt die Polizeiinspektion Bad Kreuznach entgegen.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Bad Kreuznach

Telefon: 0671/8811-202
E-Mail: pibadkreuznach@polizei.rlp.de
Website: https://s.rlp.de/iERKQpZ

Original-Content von: Polizeidirektion Bad Kreuznach, übermittelt durch news aktuell

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