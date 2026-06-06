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Polizeidirektion Bad Kreuznach

POL-PDKH: Autofahrer nach Weinprobe alkoholisiert unterwegs

Rüdesheim (ots)

Am Samstag, 06.06.2026, gegen 15.50 Uhr meldeten aufmerksame Verkehrsteilnehmer auf der L 236 einen auffällig fahrenden PKW-Fahrer von Norheim in Richtung Rüdesheim. Der PKW-Fahrer sei mehrfach über die Fahrbahnmitte gefahren. Letztendlich konnte der PKW in Rüdesheim von der Streife gestoppt und kontrolliert werden. Dabei ergaben sich Hinweise auf Alkoholkonsum. Ein freiwilliger Atemalkoholtest ergab einen Wert von 1,04 Promille. Aufgrund der fahrbedingten Auffälligkeiten wurde ein Blutprobe entnommen und der Führerschein sichergestellt. Der Fahrer gab gegenüber der Streife an, zuvor an einer Weinprobe teilgenommen zu haben. Nach eigenen Angaben hatte er dort lediglich kleine Schlucke der angebotenen Weine verkostet.

Die Polizei weist in diesem Zusammenhang darauf hin, dass auch vermeintlich geringe Mengen Alkohol die Fahrtüchtigkeit beeinträchtigen können. Wer nach dem Konsum alkoholischer Getränke ein Fahrzeug führt, gefährdet sich selbst und andere Verkehrsteilnehmer und muss mit rechtlichen Konsequenzen rechnen.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Bad Kreuznach

Telefon: 0671/8811-0
E-Mail: pibadkreuznach@polizei.rlp.de
Website: https://s.rlp.de/iERKQpZ

Original-Content von: Polizeidirektion Bad Kreuznach, übermittelt durch news aktuell

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