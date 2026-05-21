PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeidirektion Bad Kreuznach mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizeidirektion Bad Kreuznach

POL-PDKH: Versuchter Aufbruch eines Zigarettenautomaten - Tatverdächtiger festgenommen

Bad Kreuznach (ots)

Am 21.05.2026 gegen 03:14 Uhr beobachtete eine aufmerksame Zeugin, wie eine männliche Person versuchte, einen Zigarettenautomaten in der Pfeiffergasse aufzubrechen.

Dank der guten Personenbeschreibung konnte der Tatverdächtige im unmittelbaren Nahbereich durch eine Streifenbesatzung angetroffen und festgenommen werden.

Gegen den 25-jährigen Mann wurde ein Strafverfahren wegen des versuchten besonders schweren Falls des Diebstahls eingeleitet.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Bad Kreuznach

Telefon: 0671/8811-0
E-Mail: pibadkreuznach@polizei.rlp.de
Website: https://s.rlp.de/iERKQpZ

Original-Content von: Polizeidirektion Bad Kreuznach, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeidirektion Bad Kreuznach mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizeidirektion Bad Kreuznach
Weitere Meldungen: Polizeidirektion Bad Kreuznach
Alle Meldungen Alle
  • 20.05.2026 – 09:54

    POL-PDKH: Untersuchungshaft nach Betäubungsmittelfund

    Bad Kreuznach (ots) - Im Rahmen eines bei der Staatsanwaltschaft Bad Kreuznach geführten Ermittlungsverfahren, wurde am 18.05.2026 die Wohnung eines 42-jährigen Beschuldigten in Bad Kreuznach von Beamten der Kriminalinspektion Bad Kreuznach durchsucht. Dabei konnten die Kriminalbeamten über ein Kilogramm Amphetamin sicherstellen. Dem Beschuldigten wurde noch in seiner Wohnung vorläufig festgenommen und am selben Tag ...

    mehr
  • 18.05.2026 – 04:19

    POL-PDKH: Vollbrand eines Oldtimer-Wohnmobils

    Bad Kreuznach (ots) - In der Nacht zu Montag, dem 18.05.2026, gingen gegen 01:00 Uhr über den Notruf mehrere Meldungen über ein brennendes Wohnmobil im Korellengarten in 55543 Bad Kreuznach ein. Beim Eintreffen der Streife stand das Fahrzeug bereits in Vollbrand. Die Freiwillige Feuerwehr Bad Kreuznach löschte das Feuer. Die Flammen griffen glücklicherweise nicht auf die anliegende Hecke über. Personen wurden nicht ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren