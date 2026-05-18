Polizeidirektion Bad Kreuznach

POL-PDKH: Vollbrand eines Oldtimer-Wohnmobils

Bad Kreuznach (ots)

In der Nacht zu Montag, dem 18.05.2026, gingen gegen 01:00 Uhr über den Notruf mehrere Meldungen über ein brennendes Wohnmobil im Korellengarten in 55543 Bad Kreuznach ein.

Beim Eintreffen der Streife stand das Fahrzeug bereits in Vollbrand. Die Freiwillige Feuerwehr Bad Kreuznach löschte das Feuer.

Die Flammen griffen glücklicherweise nicht auf die anliegende Hecke über. Personen wurden nicht gefährdet. Das Oldtimer-Wohnmobil brannte vollständig aus. Hierdurch entstand ein Sachschaden von ca. 11.000 Euro.

Ob ein technischer Defekt vorliegt oder der Brand vorsätzlich herbeigeführt wurde, ist Gegenstand der laufenden Ermittlungen.

Die Polizei bittet Zeugen, die verdächtige Wahrnehmungen gemacht haben, sich bei der zuständigen Dienststelle zu melden.

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