POL-PDKH: Brand in einem Mehrfamilienhaus in Bingen am Rhein

55595 Wallhausen,Landesstraße 239 (ots) - Am Sonntag, den 10. Mai 2026 verunfallte gegen 17.45 Uhr ein PKW auf der Landesstraße 239 zwischen den Ortsgemeinden Wallhausen und Dalberg. Der 94-jährige Fahrer kam im Kurvenbereich von der Fahrbahn ab und stieß gegen eine Böschungsmauer. Die beiden Insassen des schwer beschädigten Kleinwagens wurden von der Freiwilligen Feuerwehr geborgen und noch vor Ort der ...

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