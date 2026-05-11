Polizeidirektion Bad Kreuznach

POL-PDKH: Streit sorgt für größeren Polizeieinsatz in Fürfeld

Fürfeld (ots)

Ein Streit hat am Montag, 11.05.2026, ab 12:45 Uhr in der Ortslage Fürfeld einen größeren Polizeieinsatz ausgelöst.

Ein Mann in einem psychischen Ausnahmezustand befand sich anschließend alleine in einem Wohngebäude. Gegen 15:30 Uhr konnten Einsatzkräfte der Polizei den Mann vorläufig festnehmen.

Die weiteren Ermittlungen dauern an. Eine Gefahr für Unbeteiligte bestand zu keinem Zeitpunkt.

Während der Einsatzmaßnahmen kam es vorübergehend und punktuell zu Verkehrsbeeinträchtigungen.

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