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Polizeidirektion Bad Kreuznach

POL-PDKH: Presseabschlussmeldung zum Einsatz an der Crucenia Realschule Plus in Bad Kreuznach (Pressemeldung des PP Mainz vom 06.05.2026, 12:33 Uhr)

Bad Kreuznach (ots)

Die Einsatzmaßnahmen von Feuerwehr, Rettungsdienst, kommunalem Vollzugsdienst der Stadt Bad Kreuznach und der Polizei an der Crucenia Realschule plus in Bad Kreuznach wurden zwischenzeitlich beendet.

Nach dem derzeitigen Stand der Ermittlungen setzte ein Schüler der Schule am heutigen Tag gegen 12:00 Uhr in einem Treppenhaus Reizgas in Form von Pfefferspray frei. Die Hintergründe des Vorfalls sind Gegenstand eines laufenden Ermittlungsverfahrens. Im Hinblick auf die schutzwürdigen Interessen minderjähriger Tatverdächtiger können daher derzeit keine weiteren Angaben gemacht werden.

Eine über den Vorfall hinausgehende Gefährdung für Schülerinnen und Schüler sowie Lehrkräfte bestand jedoch zu keinem Zeitpunkt.

Insgesamt wurden 50 Schülerinnen und Schüler leicht verletzt und an die Erziehungsberechtigten übergeben. Acht der Personen mussten zur weiteren medizinischen Behandlung in umliegende Krankenhäuser gebracht werden.

Die Polizeiinspektion Bad Kreuznach steht weiterhin in engem Austausch mit der Schulleitung der Crucenia Realschule plus sowie der Kreisverwaltung Bad Kreuznach als zuständigem Schulträger.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Bad Kreuznach
POK Mattern

Telefon: 0671/8811-200
E-Mail: pibadkreuznach@polizei.rlp.de
Website: https://s.rlp.de/iERKQpZ

Original-Content von: Polizeidirektion Bad Kreuznach, übermittelt durch news aktuell

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