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Polizeidirektion Bad Kreuznach

POL-PDKH: Widerstand gegen Vollstreckungsbeamte durch einen 41-jähriger Mann aus dem Landkreis Mainz-Bingen

Bad Kreuznach - Mannheimer Straße (ots)

Am 03.05. gegen 00:56 Uhr wird eine Streifenwagenbesatzung der Polizeiautobahnstation Gau-Bickelheim, welche sich anlasslos im Dienstgebiet der Polizeiinspektion Bad Kreuznach befindet, auf einen Streit zwischen zwei Männern aufmerksam.

Im Rahmen der Streitschlichtung wird ein 41 Jahre alter Mann aus dem Landkreis Mainz-Bingen zunehmend aggressiver und geht mit Fäusten auf die eingesetzten Beamten los. Erst mit Hinzuziehung weiterer Einsatzkräfte kann der Mann in Gewahrsam genommen werden. Darüber hinaus beleidigt er die Beamten fortlaufend. Glücklicherweise wird weder der Aggressor, noch einer der Beamten verletzt.

Ihn erwartet nun u.a. ein Strafverfahren wegen Widerstand gegen Vollstreckungsbeamte.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Bad Kreuznach

Telefon: 0671/8811-0
E-Mail: pibadkreuznach@polizei.rlp.de
Website: https://s.rlp.de/iERKQpZ

Original-Content von: Polizeidirektion Bad Kreuznach, übermittelt durch news aktuell

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