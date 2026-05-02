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Polizeidirektion Bad Kreuznach

POL-PDKH: Verkehrsunfallflucht - PKW überfährt Verkehrsinsel

Hüffelsheim (ots)

Am Samstag, 02.05.2026, gegen 15.45 Uhr konnte ein Fahrzeugführer beobachten wie ein dunkelgrüner PKW Audi nach der Ortslage Hüffelsheim von der L 108 nach rechts auf die L 236 einbiegen wollte. Hierbei überfuhr der Audi, vermutlich aufgrund nicht angepasster Geschwindigkeit, eine Verkehrsinsel. Der Unfallzeuge will Kontakt mit dem Verursacher aufnehmen. Der männliche Fahrer flüchtet aber mit dem PKW (mit auswärtigem Kennzeichen) in Richtung Traisen. Am flüchtigen PKW entstand ein erheblicher Frontschaden.

Zeugen werden gebeten, sich bei der Polizei zu melden.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Bad Kreuznach

Telefon: 0671/8811-0
E-Mail: pibadkreuznach@polizei.rlp.de
Website: https://s.rlp.de/iERKQpZ

Original-Content von: Polizeidirektion Bad Kreuznach, übermittelt durch news aktuell

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