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Polizeidirektion Bad Kreuznach

POL-PDKH: Nachtragsmeldung zum Brand einer Autowerkstatt vom Samstag, den 18.04.2026

Bad Kreuznach (ots)

Am Samstag, den 18.04.2025, arbeitete der 42 jährige Geschädigte mit einem Trennschleifer am Unterboden eines Pkw. Plötzlich entzündete sich vermutlich durch den Funkenflug der Pkw. Löschversuche des Geschädigten führten nicht zum Erfolg. In der Folge griff der Pkw Brand auf weitere Pkws in der Halle über und entwickelte sich zum Vollbrand der Werkstatt. Ein Gutachter wurde beauftragt den Entstehungsbrand am brandauslösenden Pkw zu untersuchen. Dessen Ergebnis wird nicht vor nächster Woche erwartet. Es gab keine Personenschäden. Hinweise auf vorsätzliche Handlungen liegen nicht vor. Der Sachschaden dürfte sich auf über 500.000 Euro belaufen. Es gibt mehrere Geschädigte. Die Ermittlungen dauern an.

Rückfragen bitte an:

Kriminalinspektion Bad Kreuznach

Telefon: 0671/8811-0
E-Mail: kibadkreuznach@polizei.rlp.de
Website: https://s.rlp.de/iERKQpZ

Original-Content von: Polizeidirektion Bad Kreuznach, übermittelt durch news aktuell

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