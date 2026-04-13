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POL-PDKH: Bad Kreuznach - Öffentlichkeitsfahndung nach vermisster 90-Jährigen

POL-PDKH: Bad Kreuznach - Öffentlichkeitsfahndung nach vermisster 90-Jährigen
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Bad Kreuznach (ots)

Seit Montag, 13.04.2026 wird die in Bad Kreuznach wohnende 90-jährige Käthe W. vermisst. Zuletzt wurde die Vermisste am Sonntag, 12.04.2026 gegen 12 Uhr von Familienangehörigen gesehen. Seitdem ist ihr Aufenthaltsort unbekannt. Es kann nicht ausgeschlossen werden, dass sich die Vermisste in einer hilflosen Lage befindet. Sie ist an Demenz erkrankt und daher zeitlich, sowie örtlich desorientiert. Durch die bisherigen polizeilichen Maßnahmen konnte sie nicht aufgefunden werden, sodass die Polizei die Öffentlichkeit um Mithilfe bittet.

Beschreibung der Vermissten:

Käthe W. ist ca. 165 cm groß, wiegt ca. 50 Kilo und hat eine hagere Figur. Sie hat weiße Haare, blau/graue Augen und trägt keine Brille. Bekleidet ist sie mit einer beigen Steppjacke mit Karomuster und einer langen Hose. Vermutlich trägt sie eine blaue Handtasche mit sich. Die Vermisste hat eine wackelige Gangart, kann jedoch trotzdem auch größere Strecken zurücklegen.

Zeugen, die Hinweise auf den Aufenthalt der Vermissten geben können, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 0671 88 11-0 an die Polizeiinspektion Bad Kreuznach zu wenden. Wenn sie die Vermisste sehen, behalten Sie diese bitte im Blick und verständigen Sie über den Notruf 110 die Polizei!

HINWEIS:

Die Veröffentlichung des Bildes der vermissten Person erfolgt ausschließlich zum Zwecke der Öffentlichkeitsfahndung im Rahmen der Gefahrenabwehr. Sofern der Zweck nicht mehr gegeben ist, bitten wir die Medien, insbesondere die Onlinemedien, das veröffentlichte Bild zur Wahrung der Persönlichkeitsrechte der abgebildeten Person zu löschen.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Bad Kreuznach

Telefon: 0671/8811-0
E-Mail: pibadkreuznach@polizei.rlp.de
Website: https://s.rlp.de/iERKQpZ

Original-Content von: Polizeidirektion Bad Kreuznach, übermittelt durch news aktuell

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