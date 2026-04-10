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Polizeidirektion Bad Kreuznach

POL-PDKH: Nächtliche Verfolgungsfahrt - Fahrzeug versucht sich Polizeikontrolle zu entziehen

Bad Kreuznach (ots)

In der Nacht zum Freitag, den 10.04.2026, gegen 00:46 Uhr, kam es im Stadtgebiet von Bad Kreuznach zu einer Verfolgungsfahrt durch die Polizei. Ein schwarzes Coupé, welches einer Verkehrskontrolle unterzogen werden sollte, versuchte sich durch starkes Beschleunigen der Maßnahme zu entziehen. Die Polizeibeamten nahmen daraufhin die Verfolgung auf. Im Bereich der John-F.-Kennedy-Straße wurde festgestellt, dass das flüchtige Fahrzeug die zulässige Höchstgeschwindigkeit deutlich überschritt.

Im Rahmen der eingeleiteten Fahndung konnte das Fahrzeug schließlich unbesetzt im Stadtgebiet gefunden werden. Der mutmaßliche Fahrer wurde kurz darauf ebenfalls in unmittelbarer Nähe angetroffen. Gegen ihn wurde ein Ermittlungsverfahren eingeleitet, was zur Folge hatte, dass sein Führerschein sowie das Fahrzeug beschlagnahmt wurden.

Die Polizei bittet Personen, die durch die Fahrweise des Flüchtenden möglicherweise gefährdet wurden oder sachdienliche Hinweise geben können, sich bei der Polizeiinspektion Bad Kreuznach zu melden.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Bad Kreuznach

Telefon: 0671/8811-0
E-Mail: pibadkreuznach@polizei.rlp.de
Website: https://s.rlp.de/iERKQpZ

Original-Content von: Polizeidirektion Bad Kreuznach, übermittelt durch news aktuell

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