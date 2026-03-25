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Polizeidirektion Bad Kreuznach

POL-PDKH: Trunkenheitsfahrt in Bad Kreuznach - Fahrer unter Alkoholeinfluss gestoppt

Bad Kreuznach (ots)

Im Rahmen der Streifentätigkeit fiel einer Funkstreifenwagenbesatzung der Polizeiinspektion Bad Kreuznach am späten Abend des 24.03.2026 gegen 23:50 Uhr ein Pkw auf der B428 zwischen Frei-Laubersheim und Bosenheim auf. Während seiner Fahrt überfuhr der Pkw mehrfach die Mittellinie, sodass sich die Beamten zu einer Verkehrskontrolle entschlossen. Diese erfolgte schließlich in der Ortslage Bosenheim.

Im Rahmen der Kontrolle stellten die Einsatzkräfte bei dem 36-jährigen Mann fest, dass die Aussprache des Fahrers verwaschen war und er insgesamt einen unsicheren Eindruck machte. Mit Hilfe eines durchgeführten Atemalkoholtests konnte der erste Verdacht bestätigt werden. Der Fahrzeugführer beatmete das Alkoholtestgerät mit einem Wert von 1,23 Promille. Dem Fahrer wurde daraufhin die Weiterfahrt untersagt. Sein Führerschein sowie die Fahrzeugschlüssel wurden zudem sichergestellt. Im Anschluss wurde dem Beschuldigten in einer medizinischen Einrichtung eine Blutprobe entnommen, bevor er zu Fuß die Heimreise antreten konnte.

Gegen den 36-jährigen Fahrer wurde ein Strafverfahren wegen Trunkenheit im Verkehr eingeleitet.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Bad Kreuznach

Telefon: 0671/8811-0
E-Mail: pibadkreuznach@polizei.rlp.de
Website: https://s.rlp.de/iERKQpZ

Original-Content von: Polizeidirektion Bad Kreuznach, übermittelt durch news aktuell

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