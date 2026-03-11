PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizeidirektion Bad Kreuznach

POL-PDKH: Gemeinsame Pressemeldung der Stadt Bad Kreuznach und der Polizeiinspektion Bad Kreuznach: Kontrolltag am 10.03.2026

Bad Kreuznach (ots)

Am Dienstag, dem 10.03.2026, führte der kommunale Vollzugsdienst der Stadt Bad Kreuznach, teilweise gemeinsam mit Einsatzkräften der Polizeiinspektion Bad Kreuznach, ab ca. 10 Uhr ganztägig umfangreiche Kontrollen in verschiedenen Kiosken, Gemischtwarenläden und Handyshops durch.

Hauptaugenmerk war die Kontrolle der Preisangabenverordnung sowie die Einhaltung des Verpackungsgesetzes (Pfand- und Rücknahmepflicht).

Insgesamt wurden 21 Läden im Stadtgebiet kontrolliert. In fünf von 21 Läden gab es keinerlei Beanstandungen. In drei Fällen musste die Lebensmittelkontrolle der Kreisverwaltung Bad Kreuznach hinzugezogen werden. In 16 Läden waren Mängel bezüglich der Preisangabenverordnung und des Verpackungsgesetzes festzustellen.

Darüber hinaus wurden in insgesamt fünf Läden eine nicht geringe Menge an unverzollten Zigaretten und Vapes, sowie Snus Tabak, welcher in Deutschland verboten ist, und ein Luftgewehr samt Munition sichergestellt.

In der Vergangenheit war einer der Handyshops immer wieder mit verschiedenen Verstößen in Erscheinung getreten und im Rahmen von Jugendschutzkontrollen benannt worden, was den Verkauf illegaler Vapes an Minderjährige angeht. Auch hier wurde eine nicht geringe Menge an verbotenen Vapes und Snus Tabak sichergestellt.

Die sichergestellten Gegenstände werden im Anschluss an die zuständigen Behörden zur weiteren Prüfung übergeben.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Bad Kreuznach
POK Mattern

Telefon: 0671/8811-200
E-Mail: pibadkreuznach@polizei.rlp.de
Website: https://s.rlp.de/iERKQpZ

Original-Content von: Polizeidirektion Bad Kreuznach, übermittelt durch news aktuell

