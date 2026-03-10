PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeidirektion Bad Kreuznach mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizeidirektion Bad Kreuznach

POL-PDKH: Mann durch Messer verletzt

Bad Kreuznach, Europaplatz (ots)

Im Rahmen der Streifenfahrt wurden am Montag, den 9. März 2026, um 21.45 Uhr, Einsatzkräfte der Polizeiinspektion Bad Kreuznach von einem Mann in der Wilhelmstraße angesprochen, der eine Schnittverletzung im Gesicht hatte. Seinen Angaben nach kam es zuvor am Europaplatz zu einer Auseinandersetzung zwischen mehreren Männern, wobei er mit einem Cuttermesser im Gesicht verletzt wurde. Noch während der Sachverhaltsaufnahme kam der Messerangreifer hinzu und gab sich zu erkennen. Es handelte sich hierbei um einen 23-jährigen Mann aus Alzey. Ein entsprechendes Messer wurde bei seiner Durchsuchung aufgefunden und sichergestellt. Bei der Überprüfung der Personalien des Täters wurde zudem festgestellt, dass gegen ihn ein Haftbefehl vorlag. Da der 23-Jährige deutlich unter dem Einfluss von Alkohol stand, wurde ihm eine Blutprobe entnommen, anschließend wurde er in eine Justizvollzugsanstalt verbracht. Der 19-jährige Geschädigte aus Bad Sobernheim erlitt durch den Schnitt eine leichte Verletzung an der Wange. Während der Auseinandersetzung der Männer wurde auch noch ein 40-jähriger Mann aus Bad Kreuznach mit einem Messer bedroht. Zeugen der Tat werden gebeten sich bei der Polizeiinspektion Bad Kreuznach zu melden.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Bad Kreuznach

Telefon: 0671/8811-202
E-Mail: pibadkreuznach@polizei.rlp.de
Website: https://s.rlp.de/iERKQpZ

Original-Content von: Polizeidirektion Bad Kreuznach, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeidirektion Bad Kreuznach mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizeidirektion Bad Kreuznach
Weitere Meldungen: Polizeidirektion Bad Kreuznach
Alle Meldungen Alle
  • 09.03.2026 – 15:55

    POL-PDKH: Verkehrskontrollen mit Schwerpunkt Gurt und Kindersicherung

    Bad Kreuznach (ots) - Am Montag, 09.03.2026 wurde im Zeitraum von 14.30 bis 15.30 Uhr am Mitfahrerparkplatz Brückes/B 41 eine Kontrollstelle eingerichtet. Bei den Verkehrskontrollen standen bei den Fahrzeugführenden und Mitfahrenden vorrangig die Gurtpflicht bzw. die Kindersicherung im Fokus. Insgesamt wurden 19 Fahrzeuge kontrolliert. Es konnten 8 Gurtverstöße, ...

    mehr
  • 09.03.2026 – 12:11

    POL-PDKH: E-Scooter Fahrer unter Drogeneinfluss und mit offenem Haftbefehl

    Bad Kreuznach (ots) - Am Montag, 09.03.2026, gegen 10.53 Uhr wurde ein 42-jähriger eScooter-Fahrer in der Alzeyer Straße einer Verkehrskontrolle unterzogen. Bei dem amtsbekannten Fahrer konnte eine aktuelle Drogenbeeinflussung festgestellt werden. Der Mann räumte zunächst den regelmäßigen Konsum von THC ein. Ein freiwilliger Drogenschnelltest reagierte aber auf ...

    mehr
  • 09.03.2026 – 09:53

    POL-PDKH: Überprüfung Fahrtüchtigkeit von LKW-Fahrern

    Bad Kreuznach (ots) - Am Montag, 09.03.2026 führte die Polizei Bad Kreuznach im Zeitraum von 06:30 Uhr Uhr bis 07:20 Uhr eine Überprüfung von LKW-Fahrern mit dem Schwerpunkt der Einhaltung der Fahrtüchtigkeit auf dem Parkplatz eines Unternehmens in Bad Kreuznach durch. Im Rahmen der Kontrolle wurden insgesamt 12 Lastkraftwagen überprüft. Die Fahrer standen über das Wochenende auf dem Parkplatz und warteten am ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren