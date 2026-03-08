PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizeidirektion Bad Kreuznach

POL-PDKH: Jugendlicher will schneller erwachsen werden - Polizei bremst ambitionierten Fahrer aus

Bad Kreuznach (ots)

Ein aufmerksamer Bürger meldete der Polizei am Samstagabend (07.03.2026) gegen 21:15 Uhr einen vermeintlich jugendlichen Fahrer auf dem Parkplatz eines Kaufhauses im Schwabenheimer Weg in Bad Kreuznach. Dieser sei mit einem weißen Renault Espace unterwegs gewesen.

Die eingesetzten Beamten konnten das Fahrzeug kurze Zeit später tatsächlich auf dem Parkplatz antreffen. Auf dem Fahrersitz saß ein junger Mann, der bei der anschließenden Kontrolle zunächst angab, bereits 19 Jahre alt und im Besitz einer Fahrerlaubnis zu sein. Die entstandene "Unstimmigkeit" im polizeilichen System erklärte er kurzerhand mit einem möglichen technischen Fehler.

Wie sich jedoch wenig später herausstellte, lag der Fehler nicht im System, sondern eher im Geburtsjahr des Fahrers. Der junge Mann ist tatsächlich erst 17 Jahre alt.

Die Weiterfahrt wurde umgehend untersagt und der Fahrzeugschlüssel sichergestellt.

Im weiteren Verlauf stellte sich mit Hilfe des angeblich "fehlerhaften System" heraus, dass der Jugendliche zwar am Programm "Begleitetes Fahren ab 17" teilnimmt - allerdings ohne die vorgeschriebene Begleitperson unterwegs war. Entsprechende Unterlagen konnte er vor Ort ebenfalls nicht vorzeigen.

Die zuständige Führerscheinstelle wurde über den Vorfall informiert. Der Jugendliche muss mit dem Widerruf der Fahrerlaubnis rechnen.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Bad Kreuznach

Telefon: 0671/8811-0
E-Mail: pibadkreuznach@polizei.rlp.de
https://s.rlp.de/iERKQpZ

