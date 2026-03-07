PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizeidirektion Bad Kreuznach

POL-PDKH: Verkehrsunfall auf REWE-Parkplatz in Bad Kreuznach - Unfallhergang unklar

Bad Kreuznach (ots)

Am Freitagnachmittag (06.03.2026) kam es gegen 14:55 Uhr auf dem Parkplatz eines Supermarktes in der Alzeyer Straße zu einem Verkehrsunfall zwischen zwei Pkw.

Nach bisherigen Erkenntnissen befuhr eine 65-jährige Fahrerin eines blauen Skoda Fabia den Parkplatz aus Richtung des nahegelegenen Kreisverkehrs. Zeitgleich befuhr eine 22-jährige Fahrerin mit einem VW Golf den Parkplatz und wollte diesen über die Ausfahrt in Richtung Kreisverkehr wieder verlassen. In der Nähe der Parkplatzausfahrt begegneten sich beide Fahrzeuge an einer Engstelle. Beim Vorbeifahren kollidierten die Fahrzeuge miteinander. An beiden Fahrzeugen entstand hierdurch Sachschaden.

Die beiden Unfallbeteiligten machten vor Ort unterschiedliche Angaben zum Unfallhergang. Aufgrund der voneinander abweichenden Schilderungen ist der genaue Unfallhergang derzeit unklar.

Weitere Zeugen konnten bislang nicht ermittelt werden. Die Polizei bittet daher mögliche Zeugen, die den Unfall beobachtet haben oder Hinweise zum Hergang geben können, sich bei der zuständigen Polizeidienststelle zu melden.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Bad Kreuznach
Telefon: 0671/8811-0
E-Mail: pibadkreuznach@polizei.rlp.de
Website: https://s.rlp.de/iERKQpZ

Original-Content von: Polizeidirektion Bad Kreuznach, übermittelt durch news aktuell

