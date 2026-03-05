PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizeidirektion Bad Kreuznach

POL-PDKH: Verkehrsunfall sorgt für Verkehrsbeeinträchtigung in Bad Kreuznach

Bad Kreuznach (ots)

Am Mittwoch, den 05.03.2026, gegen 10:00 Uhr, kam es in der Konrad-Adenauer-Straße in Bad Kreuznach zu einem Verkehrsunfall mit Sachschaden. Ein 65-jähriger Fahrer eines Opel Astra Kombi befuhr die Dr.-Konrad-Adenauer-Straße in Fahrtrichtung Bosenheimer Straße. Aus bislang ungeklärter Ursache kam der Fahrer nach links von seinem Fahrstreifen ab und kollidierte mit beiden linken Reifen die Fahrbahnbegrenzung. Durch den Zusammenstoß entstand Sachschaden am Fahrzeug in Form von platten Reifen, sowie an der Fahrbahnbegrenzung. Der Pkw war nicht mehr fahrbereit und musste durch einen Abschleppdienst abtransportiert werden.

Für die Dauer der Unfallaufnahme wurde die Fahrbahn einseitig in Richtung Bosenheimer Straße gesperrt. Der Verkehr wurde durch die eingesetzten Polizeibeamten an der Unfallstelle vorbeigeleitet. Eine Beeinträchtigung des fließenden Verkehrs konnte nicht verhindert werden.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Bad Kreuznach

Telefon: 0671/8811-0
E-Mail: pibadkreuznach@polizei.rlp.de
Website: https://s.rlp.de/iERKQpZ

Original-Content von: Polizeidirektion Bad Kreuznach, übermittelt durch news aktuell

