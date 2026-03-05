PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeidirektion Bad Kreuznach mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizeidirektion Bad Kreuznach

POL-PDKH: Sonderkontrolle von Zweirädern - Verstöße festgestellt

Bad Kreuznach (ots)

Am Mittwoch- und Donnerstagmorgen (04.03.2026 und 05.03.2026) führten Polizeibeamte im Rahmen des Frühdienstes Schwerpunktkontrollen von Zweirädern durch.

Insgesamt wurden 15 Fahrzeuge kontrolliert. Neben mehreren kleineren Verstößen (z.B. Mängel am Fahrzeug), stellten die Beamten bei einem Fahrer eines E-Mofas fest, dass dieser nicht im Besitz der erforderlichen Prüfbescheinigung war. Darüber hinaus wurden drei E-Scooter festgestellt, für die kein gültiger Versicherungsschutz mehr bestand. Die Fahrer mussten ihr Gefährt nach Hause schieben. Weiterhin wurde gegen die Fahrer Strafverfahren eingeleitet.

Die Polizei weist in diesem Zusammenhang darauf hin, dass Versicherungskennzeichen für Kleinkrafträder, E-Scooter und ähnliche Fahrzeuge in Deutschland jährlich zum 1. März wechseln. Mit diesem Stichtag verlieren die bisherigen Versicherungskennzeichen automatisch ihre Gültigkeit. Seit dem 01.03.2026 wird ein schwarzes Versicherungskennzeichen benötigt.

Wer sein Fahrzeug nach dem 1. März mit einem abgelaufenen Versicherungskennzeichen im öffentlichen Straßenverkehr nutzt, fährt ohne gültigen Versicherungsschutz. Dies stellt eine Straftat nach dem Pflichtversicherungsgesetz dar und kann mit einer Geldstrafe oder Freiheitsstrafe geahndet werden. Zudem kann es im Falle eines Verkehrsunfalls zu erheblichen finanziellen Folgen kommen, da entstandene Schäden unter Umständen selbst getragen werden müssen.

Die Polizei empfiehlt daher allen Haltern entsprechender Fahrzeuge, rechtzeitig für einen gültigen Versicherungsschutz und das neue Versicherungskennzeichen zu sorgen.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Bad Kreuznach

Telefon: 0671/8811-0
E-Mail: pibadkreuznach@polizei.rlp.de
Website: https://s.rlp.de/iERKQpZ

Original-Content von: Polizeidirektion Bad Kreuznach, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeidirektion Bad Kreuznach mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizeidirektion Bad Kreuznach
Weitere Meldungen: Polizeidirektion Bad Kreuznach
Alle Meldungen Alle
  • 04.03.2026 – 14:38

    POL-PDKH: Vermisster 64-Jähriger tot aus Nahe geborgen

    Bad Sobernheim/Bad Kreuznach (ots) - Am Dienstag, 03.03.2026, wurde der Polizei gegen kurz nach 17:30 Uhr von einer Kanufahrerin, die auf der Nahe zwischen Niederhausen und Oberhausen unterwegs war, eine leblose Person in Ufernähe gemeldet. Umgehend machten sich Einsatzkräfte auf den Weg und bargen den Leichnam. Aufgrund der Gesamtumstände, der Personenbeschreibung und Bekleidung dürfte es sich um den 64-jährigen ...

    mehr
  • 04.03.2026 – 13:30

    POL-PDKH: Verkehrsunfallflucht nach Beschädigung eines Verkehrszeichens

    Bad Kreuznach (ots) - Am Mittwoch, den 04.03.2026, gegen 06:00 Uhr, kam es in der Mainzer Straße im Bad Kreuznacher (Stadtteil Planig) zu einer Verkehrsunfallflucht. Nach Angaben einer aufmerksamen Zeugin befuhr ein weißer Kleinwagen die Mainzer Straße in Fahrtrichtung Innenstadt, als das Fahrzeug beim Passieren einer Verkehrsinsel ein dort aufgestelltes ...

    mehr
  • 03.03.2026 – 11:05

    POL-PDKH: Schulwegkontrollen im Stadtgebiet

    Bad Kreuznach (ots) - Am 03.03.2026 wurde durch die PI Bad Kreuznach im Zeitraum von 07:40 Uhr bis 08:15 Uhr an den Grundschulen der Hofgartenstraße sowie der Dr. Martin-Luther-King Grundschule in Bad Kreuznach zeitgleich eine Schulwegüberwachung durchgeführt. Hierbei lag das Hauptaugenmerk auf der Kindersicherung sowie die Einhaltung der Durchfahrtsverbote in den betroffenen Straßen vor den Schulen. Im Bereich der ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren