Polizeidirektion Bad Kreuznach

POL-PDKH: Versuchter Wohnungseinbruch in Bad Kreuznach

Bad Kreuznach/Winzenheim (ots)

Am Sonntagnachmittag, 22.02.2026 wurde der Kriminalinspektion Bad Kreuznach ein versuchter Einbruch in die Wohnung eines Mehrfamilienhauses in der Genheimer Straße gemeldet. Bislang unbekannte Täter verursachten Hebelbeschädigungen an einer Balkontür. Das Eindringen in das Objekt gelang nicht. Die Tat ereignete sich in dem Zeitraum vom 20.02.2026, 16:00 bis 22.02.2026, 15:00 Uhr.

Zeugen, die zu der Tat sachdienliche Hinweise geben können, sollen sich bitte bei der Polizei Bad Kreuznach unter der Telefonnummer 0671 88110 melden.

In diesem Zusammenhang wird erneut auf die Möglichkeit einer kostenlosen Einbruchschutzberatung über das Beratungszentrum des Polizeipräsidiums Mainz (Tel. 06131-6531164, E-Mail: beratungszentrum.mainz@polizei.rlp.de) hingewiesen, in der mögliche Schwachstellen am Haus aufgezeigt und Lösungen angeboten werden können.

Original-Content von: Polizeidirektion Bad Kreuznach, übermittelt durch news aktuell