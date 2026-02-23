PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizeidirektion Bad Kreuznach

POL-PDKH: Verkehrsüberwachung Richard-Wagner-Straße in 55543 Bad Kreuznach

Bad Kreuznach (ots)

Am 23.02.2026 zwischen 18:45 Uhr und 19:10 Uhr kann durch die Polizei Bad Kreuznach eine Verkehrsüberwachung in der Richard-Wagner-Straße in 55543 Bad Kreuznach durchgeführt werden. Im Bereich der Dr. Martin-Luther-King Schule besteht ein Durchfahrtsverbot, ausgenommen des Linienverkehrs. Aufgrund wiederholter Bürgerbeschwerden wird dieser Bereich demnach durch die eingesetzten Beamten entsprechend überwacht. In kürzester Zeit können mehrere Verstöße gegen das Durchfahrtsverbot festgestellt und entsprechend geahndet werden. Die betroffenen Fahrzeugführerinnen und Fahrzeugführer zeigen sich grundsätzlich einsichtig und werden hinsichtlich des Durchfahrtsverbots sensibilisiert.

Die Beschilderung mittels Verkehrszeichen 250 ist eindeutig. Aufgrund dessen gilt es diese auch weiterhin zu beachten, auch wenn die elektrischen Poller in den Boden versenkt sind.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Bad Kreuznach

Telefon: 0671/8811-0
E-Mail: pibadkreuznach@polizei.rlp.de
Website: https://s.rlp.de/iERKQpZ

Original-Content von: Polizeidirektion Bad Kreuznach, übermittelt durch news aktuell

