Polizeidirektion Bad Kreuznach

POL-PDKH: Wohnungseinbrüche im Stadtgebiet Bad Kreuznach

Bad Kreuznach (ots)

Am 14.12.2026 wurden der Polizei Bad Kreuznach zwei Wohnungseinbrüche gemeldet.

Bislang unbekannte Täter hebelten am Samstag, 14.02.2026, eine rückwärtig gelegene Balkontür eines Mehrfamilienhauses in Bad Kreuznach in der Richard-Wagner-Straße auf. In der Wohnung wurden mehrere Räume durchwühlt und hieraus Bargeld entwendet. Die Tatzeit kann durch Zeugenangaben auf 17:00 - 19:00 Uhr eingegrenzt werden.

Im Bereich der Humperdinckstraße kam es im Zeitraum von 14.02.2026 zwischen 12:50 - 18:40 Uhr zu einem weiteren Wohnungseinbruch in ein Mehrfamilienhaus. Bislang unbekannte Täter hebelten eine Balkontür auf und durchwühlten hierin mehrere Räume. Es kam hierbei zur Entwendung von Schmuckgegenständen und Bargeld. Eine Zeugin beobachtete die beiden flüchtigen Täter und konnte eine vage Personenbeschreibung abgeben:

1.Tatverdächtiger: männlich, ca. 175 cm groß, "normale" Statur, breite Schultern, trug eine schwarze Wellensteyn Winterjacke 2.Tatverdächtiger: männlich, ca. 180 cm groß, muskulös, dunkel gekleidet mit eng anliegender Jogginghose

Zeugen, die sachdienliche Hinweise zu den aufgeführten Wohnungseinbrüchen geben können, sollen sich bitte bei der Polizei Bad Kreuznach unter der Telefonnummer 0671 88110 melden.

In diesem Zusammenhang wird erneut auf die Möglichkeit einer kostenlosen Einbruchschutzberatung über das Beratungszentrum des Polizeipräsidiums Mainz (Tel. 06131-6531164, E-Mail: beratungszentrum.mainz@polizei.rlp.de) hingewiesen, in der mögliche Schwachstellen am Haus aufgezeigt und Lösungen angeboten werden können.

Original-Content von: Polizeidirektion Bad Kreuznach, übermittelt durch news aktuell