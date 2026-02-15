PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizeidirektion Bad Kreuznach

POL-PDKH: Verkehrsunfallflucht

Waldböckelheim (ots)

Am Sonntag, 15.02.2026, gegen 12.40 Uhr befuhr die 36-jährige PKW-Fahrerin in Waldböckelheim, die Steinhardter Straße aus Richtung Ortsmitte kommend in Richtung B 41. Als ihr ein weißer PKW entgegenkam, wich sie nach rechts aus und touchierte einen am Fahrbahnrand geparkten PKW. Der entgegenkommende PKW setzte seine Fahrt fort ohne sich um den entstandenen Schaden zu kümmern. Aufgrund des bevorstehenden Fastnachtsumzugs waren viele Fahrzeuge in der Steinhardter Straße geparkt, sodass die Fahrbahnbreite verengt war. Zum Unfallzeitpunkt befanden sich zahlreiche Passanten im Bereich der Unfallstelle. Die Polizei bittet diese sowie weitere mögliche Zeugen, die Hinweise zum Unfallhergang oder zum flüchtigen Fahrzeug geben könne, sich bei der Polizei zu melden.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Bad Kreuznach

Telefon: 0671/8811-0
E-Mail: pibadkreuznach@polizei.rlp.de
Website: https://s.rlp.de/iERKQpZ

Original-Content von: Polizeidirektion Bad Kreuznach, übermittelt durch news aktuell

