Polizeidirektion Bad Kreuznach

POL-PDKH: Meldung häuslicher Gewalt - alkoholisierter Fahrzeugführer ohne Fahrerlaubnis festgestellt

Bad Kreuznach (ots)

Am späten Abend des 06.02.2026 wurde die Polizei Bad Kreuznach gegen 22:00 Uhr über eine mutmaßliche häusliche Gewalt in einem Ort im Bad Kreuznacher Umland informiert. Noch vor dem Eintreffen der eingesetzten Streifen entfernte sich der tatverdächtige Mann mit seinem Pkw vom Einsatzort.

Im Nahbereich konnte das Fahrzeug kurze Zeit später festgestellt werden. Der Mann versuchte, sich erneut mit dem Pkw zu entfernen, wurde jedoch umgehend angehalten. Der 47-jährige Beschuldigte stand unter Alkoholeinfluss; ein Atemalkoholtest ergab einen Wert von 1,39 Promille. Zudem gab der Mann an, zuvor Cannabis konsumiert zu haben. Die Weiterfahrt wird dem Beschuldigten hieraufhin untersagt.

Nach Abschluss der ersten Maßnahmen wurde der Beschuldigte zur Polizeidienststelle gebracht, wo eine Blutentnahme durchgeführt wurde. Weitere Recherchen ergaben, dass der Beschuldigte nicht mehr im Besitz einer Fahrerlaubnis ist - und das ganze wohl seit zwei Jahrzehnten nicht mehr. Der Beschuldigte musste anschließend den Heimweg zu Fuß in Richtung Taxistand antreten.

Die Geschädigte, welche nicht im gleichen Ort wie ihr ehemaliger Lebensgefährte wohnt, hatte sich zwischenzeitlich bereits auf den Heimweg begeben.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Bad Kreuznach

Telefon: 0671/8811-0
E-Mail: pibadkreuznach@polizei.rlp.de
Website: https://s.rlp.de/iERKQpZ

Original-Content von: Polizeidirektion Bad Kreuznach, übermittelt durch news aktuell

  • 07.02.2026 – 05:30

    POL-PDKH: Nächtliche Schleichfahrt mit überraschendem Ende

    Bad Kreuznach (ots) - Ein aufmerksamer Verkehrsteilnehmer meldete der Polizei Bad Kreuznach am frühen Morgen des 07.02.2026 gegen 03:00 Uhr ein verdächtig langsam fahrendes Fahrzeug auf der B 41 Höhe Bad Kreuznach. Besonders auffällig: Der Fahrer nutzte offenbar beide Fahrspuren gleichzeitig - zumindest zeitweise. Die anschließende Verkehrskontrolle brachte ...

  • 06.02.2026 – 13:30

    POL-PDKH: Diebstahl von Kupferkabeln aus Solarpark am Kuhberg - Zeugenaufruf

    Bad Kreuznach (ots) - Im Zeitraum von Dienstag, 27.01.2026 gegen 23:00 Uhr bis Freitag, 06.02.2026 gegen 08:00 Uhr verschafften sich bislang unbekannte Täter gewaltsam Zutritt zu einem Solarpark am Kuhberg in Bad Kreuznach. Nach bisherigen Erkenntnissen durchtrennten die Täter den Zaun und gelangten so auf das Gelände. Dort wurden an mehreren Stellen die Kupferkabel ...

  • 05.02.2026 – 16:30

    POL-PDKH: Verkehrsunfall mit Fahrerflucht - Polizei sucht Unfallverursacher

    Bad Kreuznach (ots) - Zwischen Dienstag, dem 03.02.2026, und Mittwoch, dem 04.02.2026 kam es auf der Pfingstwiese in Bad Kreuznach, im Bereich der Fußgängerunterführung in Richtung Charles-de-Gaulle-Straße/Landfuhrbrücke, zu einem Verkehrsunfall mit anschließender Fahrerflucht. Eine Fahrzeughalterin parkte ihren roten Renault Clio ordnungsgemäß auf der ...

