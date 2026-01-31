PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizeidirektion Bad Kreuznach

POL-PDKH: 19 Jahre alter Fahrzeugführer gefährdet mutmaßlich den Straßenverkehr in Bad Kreuznach

Bad Kreuznach - Europaplatz/Stadtgebiet Bad Kreuznach (ots)

Am 31.01.2026 gegen 00:25 Uhr stellte eine Streifenwagenbesatzung des Bundespolizeireviers Bad Kreuznach ein Fahrzeug fest, welches in Höhe des Europaplatzes einen sogenannten "Burnout" durchführt. Als der PKW einer Verkehrskontrolle unterzogen werden soll, flüchtet der Fahrzeugführer unter Missachtung jeglicher Verkehrsregeln (Überfahren roter Ampeln, Fahrt gegen eine Einbahnstraße und möglicherweise Gefährdung anderer Verkehrsteilnehmer) über die Bosenheimer Straße, Gustav-Pfarrius-Straße bis hin zur Ringstraße. Mit Unterstützung mehrerer Funkstreifenwagen der PI Bad Kreuznach kann das Fahrzeug verlassen in der Straße Herlesweiden in Bad Kreuznach aufgefunden werden. Im Rahmen der Ermittlungen erhärtet sich der Tatverdacht gegen einen nicht im Besitz einer gültigen Fahrerlaubnis befindlichen 19 Jahre alten Mann aus Langenlonsheim. Weiterhin wird bekannt, dass die an dem Fahrzeug angebrachten Kennzeichen zuvor entwendet wurden.

Die Polizeiinspektion Bad Kreuznach sucht unter der Telefonnummer 0671-8811101 Zeugen oder Geschädigte hinsichtlich des Fahrverhaltens des PKWs und zu möglicherweise im Fahrzeug befindlich gewesenen Personen.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Bad Kreuznach

Telefon: 0671/8811-0
E-Mail: pibadkreuznach@polizei.rlp.de
Website: https://s.rlp.de/iERKQpZ

Original-Content von: Polizeidirektion Bad Kreuznach, übermittelt durch news aktuell

