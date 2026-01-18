Polizeidirektion Bad Kreuznach

POL-PDKH: Falschfahrer auf der B41 Bad Kreuznach

Bad Kreuznach (ots)

Am Samstagabend, den 17.01.2026 gegen 23:30 Uhr erhielt die Polizei mehrere Notrufe über einen Falschfahrer auf der B 41 im Bereich Weinsheim. Den Angaben der Zeugen zufolge befuhr der dunkle PKW die B41 aus Richtung Bad Kreuznach kommend in Fahrtrichtung Waldböckelheim und nutzte dabei die falsche Richtungsfahrbahn. Mehrere Verkehrsteilnehmer konnten dem entgegenkommenden Fahrzeug gerade noch ausweichen, sodass es glücklicherweise zu keinem Unfall kam. Durch Zeugenaussagen konnte das Kennzeichen und eine Beschreibung des Fahrers erfolgen. Das Fahrzeug konnte durch die Beamten der Polizeiinspektion Bad Kreuznach trotz intensiver Fahndung jedoch nicht mehr in diesem Bereich festgestellt werden. Durch die Polizeiinspektion Simmern wurde anschließend die Wohnanschrift des Halters aufgesucht, wo das beschriebene Fahrzeug festgestellt werden konnte. Der 68-jährige Fahrer wurde mit seiner 71-jährigen Beifahrerin dort angetroffen. Er wird sich nun aufgrund eines Strafverfahrens wegen Gefährdung des Straßenverkehrs verantworten müssen.

Zeugen, die durch den Falschfahrer ebenfalls gefährdet wurden werden gebeten, sich unter der Rufnummer 0671 8811-0 bei der Polizeiinspektion Bad Kreuznach zu melden.

