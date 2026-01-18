PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeidirektion Bad Kreuznach mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizeidirektion Bad Kreuznach

POL-PDKH: Falschfahrer auf der B41 Bad Kreuznach

Bad Kreuznach (ots)

Am Samstagabend, den 17.01.2026 gegen 23:30 Uhr erhielt die Polizei mehrere Notrufe über einen Falschfahrer auf der B 41 im Bereich Weinsheim. Den Angaben der Zeugen zufolge befuhr der dunkle PKW die B41 aus Richtung Bad Kreuznach kommend in Fahrtrichtung Waldböckelheim und nutzte dabei die falsche Richtungsfahrbahn. Mehrere Verkehrsteilnehmer konnten dem entgegenkommenden Fahrzeug gerade noch ausweichen, sodass es glücklicherweise zu keinem Unfall kam. Durch Zeugenaussagen konnte das Kennzeichen und eine Beschreibung des Fahrers erfolgen. Das Fahrzeug konnte durch die Beamten der Polizeiinspektion Bad Kreuznach trotz intensiver Fahndung jedoch nicht mehr in diesem Bereich festgestellt werden. Durch die Polizeiinspektion Simmern wurde anschließend die Wohnanschrift des Halters aufgesucht, wo das beschriebene Fahrzeug festgestellt werden konnte. Der 68-jährige Fahrer wurde mit seiner 71-jährigen Beifahrerin dort angetroffen. Er wird sich nun aufgrund eines Strafverfahrens wegen Gefährdung des Straßenverkehrs verantworten müssen.

Zeugen, die durch den Falschfahrer ebenfalls gefährdet wurden werden gebeten, sich unter der Rufnummer 0671 8811-0 bei der Polizeiinspektion Bad Kreuznach zu melden.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Bad Kreuznach

Telefon: 0671/8811-0
E-Mail: pibadkreuznach@polizei.rlp.de
Website: https://s.rlp.de/iERKQpZ

Original-Content von: Polizeidirektion Bad Kreuznach, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeidirektion Bad Kreuznach mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizeidirektion Bad Kreuznach
Weitere Meldungen: Polizeidirektion Bad Kreuznach
Alle Meldungen Alle
  • 14.01.2026 – 16:22

    POL-PDKH: Vermeintliche Bedrohungslage auf dem Bahnhofsvorplatz von Bad Kreuznach

    Bad Kreuznach (ots) - Am Mittwoch, dem 14.01.2026 gegen 13:16 Uhr meldet ein Passant telefonisch der PI Bad Kreuznach eine männliche Person auf dem Europaplatz in 55543 Bad Kreuznach, welche mit einem Messer hantieren würde. Die Beamten können die Person vor Ort antreffen. Aus Eigensicherungsgründen wird hierbei von zwei Beamten die dienstliche Schusswaffe ...

    mehr
  • 14.01.2026 – 14:11

    POL-PDKH: Geschwindigkeitskontrolle auf der B428 in Höhe der Ortslage Hackenheim

    Bad Kreuznach (ots) - Am Mittwoch, den 14.01.2026, führten Polizeibeamte der Polizeiinspektion Bad Kreuznach zur Mittagszeit Geschwindigkeitskontrollen auf der Bundesstraße 428 in Höhe der Ortslage Hackenheim durch. Kontrolliert wurden Fahrzeuge aus Richtung Frei-Laubersheim kommend in Fahrtrichtung Bad ...

    mehr
  • 13.01.2026 – 22:00

    POL-PDKH: Kopfhörer lösten Alarm aus - Praktikant beendet Einkauf ohne Bezahlung

    Bad Kreuznach (ots) - Am heutigen Dienstagmittag kam es gegen 15:30 Uhr in einem Ladengeschäft in der Bad Kreuznacher Innenstadt zu einem eher ungewöhnlichen Ladendiebstahl. Beim Passieren des Ausgangs löste die Diebstahlsicherung Alarm aus. Mitarbeitende sprachen den Beschuldigten daraufhin im Kassenbereich an und baten ihn ins Büro. Dort konnten die entwendeten ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren