Polizeidirektion Bad Kreuznach

POL-PDKH: Ergänzung zur Pressemeldung der Polizeiinspektion Bingen vom 01.02.2019, 12.29 Uhr

Gensingen (ots)

Veröffentlichung eines Phantombildes Am 01.02.2019, gegen 07:45 Uhr, wurde in 55457 Gensingen, im Bereich der Mainzer Straße, ein 7jähriges Mädchen durch eine unbekannte männliche Person angesprochen. Im Verlauf des Gesprächs entblößte sich die männliche Person vor dem Mädchen. Nachdem die Person von einer Anwohnerin angesprochen wurde, flüchtete diese in Richtung Goldbergstraße. Dort begegnete der Mann einem entgegenkommenden, derzeit namentlich nicht bekannten Passanten. Der Täter wurde wie folgt beschrieben: ca. 55 Jahre alt, ca. 165 cm groß, kräftige Statur, auffallend dünne Beine. Er trug eine Brille und war bekleidet mit einer schwarzen Mütze, einer schwarzen Winterjacke und einer schwarzen Jogginghose.

Mit Hilfe des Kindes kann von dem mutmaßlichen Täter ein Phantombild erstellt und nun veröffentlich werden.

Die Polizei bittet:

Zeugen, welche sachdienliche Hinweise zu dem veröffentlichten Phantombild geben können, werden gebeten, sich bei der Polizei Bingen unter Tel. 06721-9050, zu melden.

Kriminalinspektion Bad Kreuznach



Telefon: 0671 8811-0

E-Mail: kibadkreuznach@polizei.rlp.de

www.polizei.rlp.de/ki.badkreuznach



