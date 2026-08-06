Polizeidirektion Worms

POL-PDWO: Schulstart: Polizei bittet um mehr Aufmerksamkeit im Straßenverkehr

Worms und Umland (ots)

Mit Beginn des neuen Schuljahres in Rheinland-Pfalz am 10.08.2026 sind wieder zahlreiche Kinder auf dem Weg zur Schule unterwegs. Gerade Erstklässler müssen sich erst an die Abläufe im Straßenverkehr gewöhnen und reagieren häufig spontan. Die Polizei bittet deshalb alle Verkehrsteilnehmenden, insbesondere im Umfeld von Schulen, Bushaltestellen und Fußgängerüberwegen, besonders aufmerksam zu fahren, die Geschwindigkeit anzupassen und jederzeit bremsbereit zu sein. Auch Eltern tragen zu einem sicheren Schulweg bei. Der Schulweg sollte gemeinsam geübt und nach Möglichkeit zu Fuß oder mit dem Fahrrad zurückgelegt werden. Auf das sogenannte Elterntaxi sollte möglichst verzichtet werden. Zusätzlicher Fahrzeugverkehr, Halten in zweiter Reihe oder auf Gehwegen sowie Wendemanöver unmittelbar vor Schulen führen immer wieder zu gefährlichen Situationen und erhöhen das Unfallrisiko. Ist die Fahrt mit dem Auto unvermeidbar, empfiehlt die Polizei, Kinder in sicherer Entfernung zur Schule aussteigen zu lassen. So wird der Bereich vor den Schulen entlastet und die Sicherheit aller Kinder verbessert. Gegenseitige Rücksichtnahme und die Einhaltung der Verkehrsregeln helfen, Unfälle zu vermeiden und den Schulstart sicher zu gestalten.

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