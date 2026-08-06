PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeidirektion Worms mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizeidirektion Worms

POL-PDWO: Schulstart: Polizei bittet um mehr Aufmerksamkeit im Straßenverkehr

Worms und Umland (ots)

Mit Beginn des neuen Schuljahres in Rheinland-Pfalz am 10.08.2026 sind wieder zahlreiche Kinder auf dem Weg zur Schule unterwegs. Gerade Erstklässler müssen sich erst an die Abläufe im Straßenverkehr gewöhnen und reagieren häufig spontan. Die Polizei bittet deshalb alle Verkehrsteilnehmenden, insbesondere im Umfeld von Schulen, Bushaltestellen und Fußgängerüberwegen, besonders aufmerksam zu fahren, die Geschwindigkeit anzupassen und jederzeit bremsbereit zu sein. Auch Eltern tragen zu einem sicheren Schulweg bei. Der Schulweg sollte gemeinsam geübt und nach Möglichkeit zu Fuß oder mit dem Fahrrad zurückgelegt werden. Auf das sogenannte Elterntaxi sollte möglichst verzichtet werden. Zusätzlicher Fahrzeugverkehr, Halten in zweiter Reihe oder auf Gehwegen sowie Wendemanöver unmittelbar vor Schulen führen immer wieder zu gefährlichen Situationen und erhöhen das Unfallrisiko. Ist die Fahrt mit dem Auto unvermeidbar, empfiehlt die Polizei, Kinder in sicherer Entfernung zur Schule aussteigen zu lassen. So wird der Bereich vor den Schulen entlastet und die Sicherheit aller Kinder verbessert. Gegenseitige Rücksichtnahme und die Einhaltung der Verkehrsregeln helfen, Unfälle zu vermeiden und den Schulstart sicher zu gestalten.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Worms

Telefon: 06241 852-2203
Website: https://s.rlp.de/7cVjz

Original-Content von: Polizeidirektion Worms, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeidirektion Worms mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizeidirektion Worms
Weitere Meldungen: Polizeidirektion Worms
Alle Meldungen Alle
  • 06.08.2026 – 10:01

    POL-PDWO: Einbruch in Tankstelle - Kriminalpolizei sucht Zeugen

    Worms (ots) - Eisenberg 06.08.2026 In der Nacht zum Donnerstag, 06.08.2026, kam es gegen 01:20 Uhr zu einem Einbruch in eine Tankstelle im Industriegebiet, Bereich "Am Gielbrunnen" in 67304 Eisenberg. Nach bisherigen Erkenntnissen verschafften sich zwei bislang unbekannte Täter gewaltsam Zutritt zu dem Verkaufsgebäude. Im Inneren entwendeten sie Tabakwaren und flüchteten anschließend mit einem silberfarbenen ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren