Polizeidirektion Worms

POL-PDWO: Steinborn - Motorradfahrerin bei Auffahrunfall schwer verletzt

Steinborn (ots)

Am Samstag, 25.07.2026, gegen 14:51 Uhr, kam es an der Einmündung der K45 zur L395 zwischen Steinborn und Ramsen zu einem Verkehrsunfall, bei dem eine Motorradfahrerin schwer verletzt wurde.

Ein 60-jähriger Motorradfahrer sowie eine 64-jährige Motorradfahrerin befuhren in genannter Reihenfolge die K45 aus Richtung Steinborn kommend in Fahrtrichtung L395. An der Einmündung zur K75/L395 beabsichtigten beide, nach rechts in Richtung Ramsen abzubiegen.

Der vorausfahrende 60-Jährige musste seinen Angaben zufolge verkehrsbedingt im Einmündungsbereich anhalten. Die nachfolgende 64-jährige Motorradfahrerin erkannte dies offenbar zu spät und fuhr auf das stehende Motorrad auf. Durch die Kollision stürzte sie zu Boden und verletzte sich schwer aber glücklicherweise nicht lebensbedrohlich.

Der 60-jährige Motorradfahrer blieb unverletzt. An seinem Motorrad entstand nach derzeitigem Stand kein Sachschaden. Das Motorrad der 64-Jährigen wurde erheblich beschädigt und war nicht mehr fahrbereit. Der entstandene Sachschaden wird auf etwa 1.000 Euro geschätzt.

Die schwer verletzte Motorradfahrerin wurde nach der Erstversorgung durch den Rettungsdienst mit einem Rettungshubschrauber in ein Krankenhaus geflogen.

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