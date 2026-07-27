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Polizeidirektion Worms

POL-PDWO: Kirchheimbolanden - E-Scooter-Fahrer unter Drogeneinfluss und ohne gültigen Versicherungsschutz unterwegs

Kirchheimbolanden (ots)

Am Sonntag, 26.07.2026, gegen 20:45 Uhr, kontrollierten Einsatzkräfte der Polizei im Rahmen ihrer Streifentätigkeit in der Mühlstraße einen 36-jährigen Fahrer eines E-Scooters.

Der Mann war mit einem E-Scooter unterwegs, an dem ein abgelaufenes Versicherungskennzeichen angebracht war. Im Verlauf der Verkehrskontrolle stellte sich zudem heraus, dass der 36-Jährige noch während der Fahrt einen Joint geraucht hatte. Darüber hinaus ergaben sich Hinweise auf den Konsum von Amphetamin.

Dem Mann wurde daraufhin eine Blutprobe entnommen. Das abgelaufene Versicherungskennzeichen wurde sichergestellt und die Weiterfahrt untersagt.

Gegen den 36-Jährigen wurden Ermittlungsverfahren wegen des Verdachts des Verstoßes gegen das Pflichtversicherungsgesetz sowie wegen des Führens eines Kraftfahrzeugs unter dem Einfluss berauschender Mittel eingeleitet.

Präventionshinweis der Polizei:

Wer unter dem Einfluss von Betäubungsmitteln oder anderen berauschenden Mitteln ein Kraftfahrzeug führt, gefährdet sich und andere Verkehrsteilnehmer und muss mit empfindlichen straf- oder bußgeldrechtlichen Konsequenzen sowie fahrerlaubnisrechtlichen Maßnahmen rechnen. Die Polizei appelliert daher, berauschende Mittel und die Teilnahme am Straßenverkehr konsequent voneinander zu trennen.

Kontaktdaten anzeigen

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Kirchheimbolanden

Telefon: 06352-9110
Website: https://s.rlp.de/91y7WiU

Original-Content von: Polizeidirektion Worms, übermittelt durch news aktuell

 
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