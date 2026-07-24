Polizeidirektion Worms

POL-PDWO: Kirchheimbolanden - Erneut alkoholisiert mit dem Pkw zur Polizei gefahren

Kirchheimbolanden (ots)

Nachdem einem 58-jährigen Mann bereits im Rahmen einer Verkehrskontrolle vor Fahrtantritt aufgrund erheblicher Alkoholisierung präventiv die Fahrzeugschlüssel sichergestellt worden waren, erschien dieser zwei Tage später erneut alkoholisiert mit einem Pkw bei der Polizei.

Am Dienstag, 21.07.2026, sollte der 58-Jährige einer Verkehrskontrolle unterzogen werden. Noch vor Fahrtantritt nahmen die eingesetzten Polizeibeamten deutlichen Alkoholgeruch bei dem Mann wahr. Ein Atemalkoholtest ergab einen Wert von 2,54 Promille. Da zu diesem Zeitpunkt noch keine Fahrt stattgefunden hatte und somit kein strafbares Verhalten vorlag, wurden die Fahrzeugschlüssel präventiv sichergestellt, um eine Trunkenheitsfahrt zu verhindern.

Am Donnerstag, 23.07.2026, erschien der 58-Jährige mit einem anderen Pkw bei der Polizeiinspektion Kirchheimbolanden, um die sichergestellten Fahrzeugschlüssel abzuholen.

Im Rahmen des Gesprächs stellten die Polizeibeamten erneut Alkoholgeruch fest. Ein freiwillig durchgeführter Atemalkoholtest ergab einen Wert von 1,12 Promille.

Da der Mann den Pkw zur Dienststelle geführt hatte, wurde ihm eine Blutprobe entnommen. Gegen ihn wurde ein Strafverfahren wegen des Verdachts der Trunkenheit im Straßenverkehr eingeleitet und sein Führerschein sichergestellt. Darüber hinaus wurden auch die Fahrzeugschlüssel des von ihm geführten Zweitwagens präventiv sichergestellt, um weitere Trunkenheitsfahrten zu verhindern.

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