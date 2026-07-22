PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeidirektion Worms mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizeidirektion Worms

POL-PDWO: Lautersheim - Verkehrsunfall mit schwerverletztem Motorradfahrer auf der L448

Lautersheim (ots)

Am Dienstagabend, 21.07.2026, gegen 21:35 Uhr, kam es auf der L448 zwischen Lautersheim und Ebertsheim zu einem Verkehrsunfall, bei dem ein 19-jähriger Motorradfahrer schwer verletzt wurde.

Der 19-Jährige befuhr gemeinsam mit einer Gruppe weiterer Motorradfahrer die L448 aus Richtung Lautersheim kommend in Fahrtrichtung Ebertsheim. Nach derzeitigem Ermittlungsstand verlor er in einer Rechtskurve die Kontrolle über sein Motorrad. Er stürzte alleinbeteiligt, kam nach links von der Fahrbahn ab und kollidierte gemeinsam mit seinem Fahrzeug mit der dortigen Leitplanke. Anschließend kam der Fahrer unter der Leitplanke zum Liegen und wurde unter seinem Motorrad eingeklemmt.

Seine Begleiter konnten den eingeklemmten Motorradfahrer bis zum Eintreffen der Rettungskräfte befreien. Nach der Erstversorgung vor Ort wurde der 19-Jährige mit schweren Verletzungen in ein Krankenhaus gebracht.

Das Motorrad war nicht mehr fahrbereit und musste abgeschleppt werden. Der entstandene Sachschaden wird auf etwa 8.000 Euro geschätzt. Die Ermittlungen zur genauen Unfallursache dauern an.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Kirchheimbolanden

Telefon: 06352-9110
Website: https://s.rlp.de/91y7WiU

Original-Content von: Polizeidirektion Worms, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeidirektion Worms mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizeidirektion Worms
Weitere Meldungen: Polizeidirektion Worms
Alle Meldungen Alle
  • 21.07.2026 – 15:36

    POL-PDWO: Frontaler Zusammenstoß auf L408

    Bornheim (ots) - Auf der Landesstraße 408 kam es am 21.07.2026 an der Anschlussstelle Bornheim zu einem Verkehrsunfall. Gegen 09:35 Uhr befuhr ein 44-Jähriger in einem Transporter die L408 aus Richtung Bornheim in Richtung Biebelnheim. An der Anschlussstelle zur BAB 61 bog dieser nach links in Richtung Autobahn ab. Hierbei missachtete er den Vorrang eines auf der L408 in entgegengesetzter Richtung fahrenden LKW. Der LKW ...

    mehr
  • 19.07.2026 – 05:02

    POL-PDWO: Körperliche Auseinandersetzung auf dem Schlossplatz

    Kirchheimbolanden (ots) - Am Freitag, den 17.07.2026, kam es gegen 21:00 Uhr auf dem Schlossplatz in Kirchheimbolanden zu einem Körperverletzungsdelikt zum Nachteil eines 39-jährigen. Dieser wurde durch mindestens zwei Täter zu Boden geschlagen und durch den Einsatz von Reizgas verletzt. Zudem wurden dem Geschädigten persönliche Gegenstände entwendet und sein ...

    mehr
  • 16.07.2026 – 15:04

    POL-PDWO: Albisheim - Trunkenheitsfahrt und Fahren ohne Fahrerlaubnis festgestellt

    Albisheim (ots) - Am Mittwochabend gegen 19:45 Uhr kontrollierten Polizeikräfte der PI Kirchheimbolanden im Rahmen einer allgemeinen Verkehrskontrolle einen 58-jährigen Pkw-Fahrer in der Donnersberger Straße in Albisheim. Während der Kontrolle ergaben sich Hinweise darauf, dass der Mann unter Alkoholeinfluss stand. Ein freiwillig durchgeführter Atemalkoholtest ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren