Polizeidirektion Worms

POL-PDWO: Alzey - Diebstahl von Starkstromkabeln aus Großbaustelle - Polizei prüft möglichen Tatzusammenhang und sucht Zeugen

Alzey (ots)

Im Zeitraum von Freitag, 03.07.2026, bis Mittwoch, 08.07.2026 entwendeten bislang unbekannte Täter von einer Großbaustelle im Alzeyer Industriegebiet rund 200 Meter Starkstromkabel. Aufgrund der entwendeten Menge ist davon auszugehen, dass mehrere Täter an der Tat beteiligt waren. Zudem wurde am 05.07.2026 gegen 00:30 Uhr nach Auslösung eines Alarms ein Diebstahl von Kabeln an mehreren E-Ladesäulen, ebenfalls im Alzeyer Industriegebiet, festgestellt. Ebenfalls im Zeitraum vom 03.07.2026 bis 06.07.2026 kam es auf einer Baustelle in der Mainzer Straße in Alzey zu einem Diebstahl größerer Mengen Kupfer. Ob zwischen den Taten ein Zusammenhang besteht, ist derzeit Gegenstand der Ermittlungen. Die Polizei bittet Zeugen, die im genannten Zeitraum verdächtige Personen oder Fahrzeuge im Bereich des Industriegebiets oder der Mainzer Straße beobachtet haben oder sonstige sachdienliche Hinweise geben können, sich bei der zuständigen Polizeidienststelle in Alzey zu melden.

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