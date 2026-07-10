Polizeidirektion Worms

POL-PDWO: Serie von Diebstählen aus Kraftfahrzeugen im Altrheingebiet - Polizei bittet um erhöhte Aufmerksamkeit

Worms (ots)

Seit Anfang Juli kommt es im Altrheingebiet vermehrt zu Diebstählen aus Kraftfahrzeugen. Die bislang unbekannten Täter nutzen dabei offenbar günstige Gelegenheiten, um unverschlossene Fahrzeuge nach Wertgegenständen zu durchsuchen.

Die Polizei appelliert daher an alle Bürgerinnen und Bürger, ihre Fahrzeuge grundsätzlich abzuschließen - auch dann, wenn diese auf privaten Grundstücken, in Innenhöfen oder in Garageneinfahrten abgestellt werden. Bereits wenige Augenblicke der Unachtsamkeit können von Tätern ausgenutzt werden. Darüber hinaus wird dringend empfohlen, keine Wertgegenstände wie Geldbörsen, Mobiltelefone, Laptops, Taschen oder andere persönliche Gegenstände im Fahrzeug zurückzulassen.

Die Polizei bittet die Bevölkerung um Mithilfe. Wer verdächtige Personen oder Fahrzeuge beobachtet hat oder über sachdienliche Hinweise, Videoaufnahmen oder sonstige Informationen verfügt, die zur Aufklärung der Taten beitragen könnten, wird gebeten, sich mit der Polizeiinspektion Worms oder jeder anderen Polizeidienststelle in Verbindung zu setzen.

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