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Polizeidirektion Worms

POL-PDWO: Kirchheimbolanden - Verkehrsunfallflucht in der Friedenstraße - Zeugen gesucht

Kirchheimbolanden (ots)

Am Donnerstag, 09.07.2026, kam es im Zeitraum zwischen 08:30 Uhr und 09:30 Uhr in der Friedenstraße zu einer Verkehrsunfallflucht.

Eine 57-jährige Fahrzeughalterin hatte ihren Opel Insignia mit ROK-Kennzeichen ordnungsgemäß in einer quer zur Fahrbahn angeordneten Parkbucht auf Höhe des Anwesens Friedenstraße 29 abgestellt. Während ihrer Abwesenheit beschädigte ein bislang unbekannter Verkehrsteilnehmer vermutlich beim Ein- oder Ausparken den geparkten Pkw auf der Fahrerseite.

Anschließend entfernte sich der Unfallverursacher unerlaubt von der Unfallstelle, ohne sich um die Regulierung des entstandenen Schadens zu kümmern oder die Feststellung seiner Personalien zu ermöglichen. Am Opel entstand ein Sachschaden in Höhe von schätzungsweise 2.000 Euro.

Wer sachdienliche Hinweise zu dem genannten Fall geben kann, wird gebeten sich mit der Polizeiinspektion Kirchheimbolanden unter der Rufnummer 06352-911-0 in Verbindung zu setzen. Hinweise können auch per E-Mail unter PIKirchheimbolanden@polizei.rlp.de an die Polizei übermittelt werden.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Kirchheimbolanden

Telefon: 06352-9110
Website: https://s.rlp.de/91y7WiU

Original-Content von: Polizeidirektion Worms, übermittelt durch news aktuell

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