Polizeidirektion Worms

POL-PDWO: Eisenberg - Verkehrsunfall nach Ausweichmanöver - Hund flüchtet

Eisenberg (ots)

Am Mittwoch, 08.07.2026, gegen 18:50 Uhr, kam es in der Hettenleidelheimer Straße zu einem Verkehrsunfall, bei dem eine 63-jährige Pkw-Fahrerin leicht verletzt wurde.

Nach derzeitigem Ermittlungsstand befuhr die 63-Jährige die Hettenleidelheimer Straße in Fahrtrichtung Bahnhofstraße. Auf Höhe der Gaststätte "Pfälzer Hof" querte plötzlich ein freilaufender Hund die Fahrbahn von rechts nach links.

Um einen Zusammenstoß mit dem Tier zu vermeiden, wich die Fahrerin aus und kam hierbei nach links von der Fahrbahn ab. In der Folge kollidierte der Pkw frontal mit der Mauer einer Unterführung. Die 63-jährige Fahrerin erlitt hierbei leichte Verletzungen. Sie wurde zur weiteren medizinischen Abklärung durch den Rettungsdienst versorgt. Der Pkw war nach dem Zusammenstoß nicht mehr fahrbereit und musste abgeschleppt werden. An dem Pkw sowie der Mauer entstand Sachschaden in Höhe von mehreren tausend Euro.

Der freilaufende Hund konnte im Rahmen der Verkehrsunfallaufnahme nicht mehr festgestellt werden. Auch eine durchgeführte Nachbarschaftsbefragung führte bislang nicht zur Feststellung eines möglichen Hundehalters.

Wer sachdienliche Hinweise zu dem genannten Fall geben kann, wird gebeten sich mit der Polizeiinspektion Kirchheimbolanden unter der Rufnummer 06352-911-0 in Verbindung zu setzen. Hinweise können auch per E-Mail unter PIKirchheimbolanden@polizei.rlp.de an die Polizei übermittelt werden.

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